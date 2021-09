Tchad : la province du Salamat a célébré la journée nationale des femmes commerçantes

Les femmes de la province du Salamat se sont mobilisées pour célébrer la journée nationale des femmes commerçantes. Toutes les corporations féminines étaient présentes pour dire qu'elles sont conscientes de cette circonstance particulière qui met en valeur leurs réalisations. Ces sont des femmes qui oeuvrent dans plusieurs domaines d'activités notamment le commerce de mil, d'huile, d'oignon et autres.



Dans cette perspective, la présidente de la coopérative des femmes commerçantes de la province du Salamat, Amné Ali Abakar, a saisi l'opportunité pour saluer le courage de ses sœurs qui ont beaucoup contribué pour booster le développement de la province.



La déléguée provinciale de la femme et de la protection de la petite enfance, Fatimé Ali Ousmane, a relevé pour sa part que la femme du Salamat a besoin d'être appuyée pour concrétiser sa vision du développement.



Lançant officiellement les activités, le gouverneur de la province du Salamat a déclaré : "la femme du Salamat est exceptionnelle parce qu'elle se distingue des autres provinces au point de vue travail". Abdoulaye Ibrahim Siam a invité les femmes à contribuer au rétablissement de la paix et la sécurité dans la province.



Une projection démontrant les différentes activités de la coopérative des femmes commerçantes a été un moment déterminant qui a attiré l'attention du public. La province du Salamat est l'une des cinq provinces choisies pour organiser la journée nationale.