Tchad : la province du Salamat marche pour soutenir le Président de transition

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé ce 22 octobre 2022, une marche de soutien au Président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Cet événement est organisé à la place de l'indépendance de la ville d'Am-Timan.



La population de la province du Salamat, dans un élan de solidarité, toute corporation confondue, est massivement sortie pour apporter le soutien indéfectible au Président de transition ainsi qu'au gouvernement d'union nationale.



Le président du comité d'organisation, Ahmat Hassan Bremé, par ailleurs Maire de la ville d'Am-Timan, a remercié toutes les corporations qui ont pris part à cette marche.



Dans la motion de soutien au Président de transition, et celle portant soutien au Gouvernement d'union nationale, la population du Salamat opprte son soutien sans faille au Chef de l'État pour sa politique d'ouverture et de la main tendue. Elle encourage le gouvernement à traduire dans les faits, les conclusions du Dialogue national inclusif et souverain.



S'adressant à la population, le Gouverneur, Abdoulaye Ibrahim Siam se réjouit de la sortie massive qui témoigne le sincère engagement aux idéaux et aux valeurs portés par la politique de transition qu'incarne le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno.



C'est aussi l'occasion pour le Gouverneur d'attirer l'attention sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux.