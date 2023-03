Tchad : la province du Salamat touchée par un conflit communautaire

Les deux conflits sont toujours causés par les meurtres d'individus dont les auteurs principaux courent toujours. Selon certaines sources, le dernier conflit du 26 mars a été déclenché par le meurtre d'un individu dont le corps a été retrouvé non loin du village Foulounga.



Toujours selon les sources, les proches de la victime, très mécontents de la mort d'un des leurs, se sont constitués en groupe pour venger le meurtre. Ils ont incendié plusieurs cases du village Foulounga. Pour atténuer la situation, et chercher des voies et moyens à calmer les esprits, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, se trouve dans la zone conflictuelle depuis lundi 27 mars 2023.



Il faut rappeler que ces conflits récurrents entre les communautés, font payer un lourd tribut à la province du Salamat. Cette province qui manque assez de structures socio-éducatives pour booster son développement, va se voir complètement anéantie par la multiplicité de ces conflits qui opposent souvent des communautés qui partagent le même terroir depuis des siècles pour certaines d'entre elles.