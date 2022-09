Tchad : la question de la réhabilitation de Habré s'invite au Dialogue national

Ce 15 septembre, la conseillère nationale de transition, Amina Tidjani Yaya a appelé à sa réhabilitation. Elle souhaite également le rapatriement de son corps au Tchad, par respect pour les sacrifices qu'il a consentis pour le bien du pays.



À son tour, Dr Brahim Oguelemi plaide en ce sens : « nous demandons ici et maintenant le rapatriement du corps du président Hissein Habré, avec tous les honneurs dus à son rang ». Sans Habré, « le Tchad serait devenu une province esclave de la Libye », dit-il. Dr Brahim Oguelemi estime que la réconciliation nationale « devrait être complète et non incomplète, sélective.



Elle devrait prendre en compte tous les régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance ». Cela dit, un problème se pose, sachant que les victimes du régime de Hissein Habré n'ont pas été indemnisés, tandis que nombre d'entre elles sont décédées entre temps.



Cette problématique ne manquera pas de faire réagir Clément Abaifouta, président de l'association des victimes de Hissein Habré, également participant au Dialogue national.



Le leader politique Dr. Nasra Djimasngar y souscrit entièrement mais rappelle qu'il y a les victimes du régime de Hissein Habré qui revendiquent leur indemnisation et qui ne sont jamais entendues. Il plaide pour une résolution en faveur de leur indemnisation.



Même son de cloche pour Mahamat Allamine Bourma Treye : "les anciens présidents font partie du patrimoine culturel du Tchad". Il pense "qu'il faut rapatrier le corps du président Habré et le faire dignement, par rapport à son rang. Également, il faut rendre justice à ceux qui ont été opprimés par les différents régimes pour qu'il y ait justice pour tout le monde".