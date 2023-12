Tchad : la radio Lotiko de Sarh bénéficie d'une centrale solaire grâce à 'Agir pour la Ville Que Nous Aimons'

Le président de l'association, Mbogo Ngabo Seli, a remis cette centrale solaire d'une capacité de 5 KVA, soulignant que ce geste vise à apporter un soutien technique à la Radio Lotiko. Cette radio joue un rôle essentiel dans le développement socio-économique des provinces du Mandoul et du Moyen-Chari grâce à ses émissions, magazines et informations instructives. Il exprime sa confiance envers l'Église catholique pour la gestion de cette centrale.



Monseigneur Miguel Angel Sébastien, ému par cette initiative louable, a exprimé sa gratitude envers l'association "Agir pour la Ville Que Nous Aimons". Il a souligné le rôle de la Radio Lotiko au service des populations du Moyen-Chari et du Mandoul, ainsi que son désir de servir également les régions éloignées du Tchad en promouvant les valeurs de la paix et de la coexistence pacifique.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a salué ce geste bienvenu qui soulagera la Radio Lotiko en matière d'énergie, assurant ainsi la diffusion en temps réel d'informations à la population. Il a également appelé les responsables techniques de la radio à prendre soin des installations des panneaux solaires dans l'intérêt des auditeurs.



Cette centrale solaire de 5 KVA est composée de trois parties principales, comprenant un champ photovoltaïque composé de 20 modules de 350 watts chacun, totalisant une puissance de 3800 KVA.