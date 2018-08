Tchad : la radio Mandela FM souffle sur sa première bougie

La radio communale Mandela a célébré, ce jeudi 2 août 2018, dans la commune du 1er arrondissement de la capitale, son premier anniversaire, lors d’une cérémonie festive.



Mandela Fm, inaugurée le 2 aout 2017, est une radio communautaire d’information et de formation qui émet sur la modulation de fréquence de 101.5 Mhz avec une diffusion comprise entre 6 heures et 22 heures. Elle a permis de donner la voix à la population de ladite commune, et un souffle de vie à une diversité culturelle mixte, analysant le comportement de tous ses auditeurs par profil.



La radio communautaire, depuis son lancement, a enregistré et diffusé exactement plus de 300 communiqués officiels, 120 communiqués privés et une dizaine de communiqués de presse, 1300 bulletins d’information pour 13.674 heures d’antenne.



Elle a pour mission principale de miser sur une stratégie novatrice d’informer et de sensibiliser la population, former et éduquer les jeunes, de divertir et fidéliser ses auditeurs.



Le maire de la commune du 1er arrondissement, Mahamat Brahim Siam, affirme que la radio Mandela Fm a permis aussi de renforcer le sentiment d’appartenance à une même communauté culturelle et sociale. Car dit-il, c’est un outil extraordinaire d’information, de sensibilisation et de formation à travers les programmes et émissions qu’elle a diffusées. Par ailleurs, le maire de la commune du 1er arrondissement encourage le personnel de la radio qui se donne corps et âme pour le fonctionnement de la radio malgré que les conditions ne soient pas réunies pour continuer dans ce même élan.



Le représentant de la HAMA, Mahamat Alzam, a salué le professionnalisme du personnel qui anime cette radio communautaire et le respect intégral du cahier des charges.



La remise du rapport au maire et au représentant de la Haute Autorité des Médias par le directeur de la radio, Ali Souleymane Brahim, le partage du gâteau d’anniversaire et la visite guidée du local de la radio ont agrémenté la cérémonie marquant le premier anniversaire de Mandela FM.