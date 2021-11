Tchad : la rafle des véhicules est suspendue jusqu'à nouvel ordre au Borkou

La rafle des véhicules est suspendue jusqu'à nouvel ordre, informe le maire de la ville de Faya Largeau, Harendi Abakar, relayant une décision du gouverneur de la province du Borkou.



Le maire invite les commerçants et commerçantes à ouvrir les boutiques et vaquer normalement à leurs occupations sans aucun risque.



"La traque contre les transporteurs de stupéfiants tels que les trafiquants de drogues et autres produits prohibés, armes et munitions ainsi que les transporteurs de présumés clandestins ne sont pas tolérés. La commission mixte de sécurité sera toujours à leurs trousses", affirme le maire de la ville de Faya Largeau.



Les autorités avaient accordé un délai d’un mois aux propriétaires des véhicules à compter du 12/11/2021 jusqu’au 12/12/2021 pour changer les couleurs qui se confondent à celles de l'armée mais aussi régulariser les pièces.



Ces deniers jours, des manifestations ont secoué la ville de Faya Largeau.