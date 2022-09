Tchad : "la rage sévit de façon endémique, occasionnant chaque année la mort"

Chaque année, la rage occasionne la mort de près de 59 000 personnes dans le monde dont environ 24 000 en Afrique, soit un mort toutes les neuf minutes.



Les enfants de 5 à 14 ans sont les plus affectés. Plus de 95 % des cas de décès humains causés par la rage sont dus à la morsure des chiens enragés. Et cette maladie est aujourd’hui présente dans plus de 150 pays dans le monde dont notre pays le Tchad.



Au Tchad, la rage sévit de façon endémique, occasionnant ainsi chaque année la mort de nombreuses personnes et des animaux. Ces pertes en vies humaines et animales peuvent être évitées, si des mesures appropriées sont appliquées, informe Dr. Abderahim Awatif Atteib, ministre de l'Élevage et des Productions animales.



Il s’agit notamment de la vaccination régulière des chiens, des chats et de soins immédiats adaptés aux victimes de morsures avant l’apparition des symptômes de la maladie.



Une étude réalisée en 2012-2013 par l’IRED sur l’éradication de la rage canine, a montré que les campagnes de vaccination de masse des chiens ont permis de contrôler les cas de rage dans la ville de N’Djamena pendant 9 mois avec zéro cas.



La rage est une zoonose majeure mortelle causée par un virus du genre Lyssavirus de la famille des Rhabdoviridae. Provoquée généralement par morsure, griffure ou léchage d’un animal infecté, elle affecte tous les mammifères y compris l’homme.



Le ministère de l’Élevage et des Productions animales, à travers son Réseau d’épidémiosurveillance des maladies animales au Tchad (REPIMAT)n en collaboration avec le ministère de la Santé publique et celui de l’Environnement, a intégré la rage sur la liste des maladies sous-surveillance et à déclaration obligatoire.



Dans une perspective d’élimination de la rage, quelques défis sont à relever selon le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Dr. Abderahim Awatif Atteib. Il s’agit du renforcement des capacités d’accès aux vaccins pour les personnes exposées ; la facilitation aux soins appropriés des personnes mordues ; la prévention de la transmission de la rage des chiens et autres animaux de compagnie à l’Homme par la vaccination massive et régulière de ces animaux ; le renforcement de la surveillance épidémiologique de la rage et enfin la sensibilisation de la population sur la rage.