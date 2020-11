Tchad : la raison surprenante de la convocation de Mahamat Alhabo au commissariat

"Moi, j’ai voulu savoir qui l’a envoyé pour me pourchasser dans la ville, que me veulent-ils ses commanditaires ? Pourquoi violent-ils mes droits et libertés constitutionnels de libre circulation et de mouvement ? Pourquoi me harcèlent-ils tant ? Le dossier sera transmis au parquet



Merci beaucoup pour les militants, les parents, les amis et les avocats qui se sont massivement mobilisés pour m’apporter leur immense soutien indéfectible. Encore merci".

Mahamat Ahmad Alhabo, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement (PLD), a répondu mardi à une convocation du commissariat d'ordre public n°2 de N'Djamena. Après sa déposition en présence de son avocat, il s'est expliqué sur sa page Facebook."Je viens de rentrer de l’audition au CSP2, suite à une plainte déposée par un agent de l’ANS (service de renseignement, Ndlr) chargé de me filer. Il serait tombé en me poursuivant et on me demande de réparer sa moto endommagée", explique Mahamat Ahmad Alhabo.La convocation a été adressée la semaine dernière au leader politique. Elle a été assortie d'une menace manuscrite : "attention au refus".Plusieurs militants et le président de l'UNDR Saleh Kebzabo ont fait le déplacement au commissariat. Le président des Transformateurs Succes Masra a exprimé sa solidarité à Alhabo. "Nous suivons de près ces artifices judiciaires qui sont l'ADN de tous les pouvoirs qui ne mettent qu'un cirage de démocratie sur leur vielle chaussure dictatoriale", déclare-t-il dans un message posté sur Twitter.