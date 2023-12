Tchad : la rareté de carburant est "due à une fraude massive à laquelle nous nous attaquons" (gouvernement)

La ministre Secrétaire générale du gouvernement, Chargée de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration et des Relations avec les Grandes institutions, Dr. Ramatou Mahamat Houtouin, participe ce vendredi 22 décembre 2023 à la douzième séance plénière de la deuxième session ordinaire 2023 du Conseil National de Transition, présidée par le Vice-président du Conseil, Mahamat Saleh Makki.



Elle déclare : "La situation actuelle n'est pas une pénurie créée et entretenue par le gouvernement. Elle résulte plutôt d'une fraude massive que nous combattons activement."



La raréfaction du produit est davantage imputable à certains acteurs du secteur. "Le gouvernement n'est pas responsable de la situation actuelle... C'est un élément de déstabilisation sociale que nous reconnaissons et contre lequel nous nous mobilisons."



Quant à l'énergie nucléaire civile pour la production d'électricité, l'option n'est pas écartée : "Le Tchad dispose depuis une dizaine d'années d'une Agence de sécurité nucléaire (...) C'est un point qui a été envisagé par la création de cette autorité"