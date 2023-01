Tchad : la rareté de gaz butane crée des tensions dans les foyers

Les citoyens sont en colère contre le gouvernement, qu'ils accusent de ne pas prendre en compte leur souffrance. Certains se plaignent de devoir parcourir la ville à la recherche de gaz, alors que le prix est parfois multiplié par deux ou trois fois le prix fixé par le gouvernement.



Un étudiant exprime son désarroi : "nous sommes fatigués avec ce gouvernement". En revanche, l'association des droits des consommateurs du Ouaddaï est restée silencieuse face à la souffrance de la population.



Depuis plusieurs années, les pénuries de carburant et de gaz sont devenues une réalité récurrente pour les Tchadiens. Les populations sont contraintes de faire face à des pénuries intermittentes qui impactent directement leur quotidien. Les autorités refusent cependant de parler de pénurie et pointent du doigt les revendeurs qu'elles accusent de spéculation.



Cette situation est particulièrement préoccupante dans les zones éloignées de la capitale où les moyens de transport sont limités. Les populations sont obligées de parcourir de longues distances à pied pour se procurer du carburant et du gaz, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et des difficultés pour les ménages les plus défavorisés.



La pénurie de gaz butane est particulièrement préoccupante car elle a des conséquences directes sur les foyers. Les familles sont contraintes de recourir à des moyens de cuisson alternatifs, ce qui augmente les risques d'incendies et de maladies respiratoires. Les mésententes entre les couples sont également fréquentes en raison de la pression supplémentaire exercée par cette pénurie.



Les autorités tchadiennes ont pris des mesures pour faire face à ces pénuries récurrentes. Cependant, il est clair que ces mesures ne suffisent pas à résoudre le problème. Les populations sont de plus en plus frustrées par cette situation. Il est donc urgent que les autorités prennent des mesures efficaces pour réguler le marché des carburants et des gaz et protéger les intérêts des consommateurs.