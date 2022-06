Tchad : la refondation de l’éducation au cœur des discussions

En prélude à la tenue du dialogue national inclusif, les échanges se poursuivent à travers des conférences débats. C’est ainsi que le CODNI a échangé hier, à l’amphithéâtre de la Faculté des Sciences Humaines sur le thème : « Comment refonder l’éducation au Tchad ».



En présence de plusieurs invités et des étudiants, plusieurs conférenciers, Mahamat Seïd Farah, Marie Koumandial, Bamaye Mamadou, ont animé les débats sur la refondation de l’école au Tchad. Ils se sont penchés sur les défis, contraintes et enjeux de l’éducation tchadienne.



Pour Mahamat Seïd Farah, chaque jour qui passe est une journée perdue pour l’éducation au Tchad. « Notre éducation est malade et nous avons beaucoup de médecins à son chevet. Est-ce que les médicaments prescrits ici et là, par ces différents médecins sont de bons médicaments ? ».



Il ajoute que le bilinguisme ne prospère pas l’éducation au Tchad, parce qu’il est politisé. « Il faut arrêter de le décréter pour ne pas frustrer ceux qui ont la vocation de l’enseignant », propose-t-il.



Pour Bamaye Mamadou, président national de parents d’élèves, « l’école est devenue un comptoir commercial et non pédagogique. Il y a des maîtres communautaires de la communauté et les maîtres communautaires de la rue, imposés par nous-mêmes. Comment l’école retrouvera-t-elle ses lettres de noblesse ? », s’insurge-t-il.



Marie Koumandial complète en disant que l’éducation a connu une meilleure progression par rapport aux années précédentes. Mais sauf que la contribution des parents d’élèves est supérieure à celle de l’Etat, et cela cause un problème. Plusieurs suggestions et recommandations ont été faites par les participants et participantes, pour réformer, voire refonder l’éducation tchadienne.