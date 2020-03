Tchad : la règlementation de circulation des clandos saluée à N'Djamena

Le président de l'Action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat Elmahdi Abdramane, a organisé un meeting de sensibilisation pour la paix et de la cohabitation pacifique ce samedi 14 mars 2020 à la Place de la Nation.



L'objectif cette campagne est de permettre aux jeunes de prendre en considération combien de fois la paix est chèrement acquise au Tchad, mais aussi de respecter les lois de la République afin que la paix et sécurité soient dans l'intérêt de tous.