Tchad : la réhabilitation d'un barrage donne de l'espoir à des milliers de personnes à l'Est

A l'Est du Tchad, le barrage de Matar a été inauguré ce jeudi par les autorités. Deux membres du Gouvernement ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'inauguration : la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Chamsal Houda Abakar Kadadé, et la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Djallal Ardjoune Khalil.



L'évènement a également eu lieu en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, de deux responsables de Help Tchad, d'une ambassadrice et du préfet de la localité.



Depuis 2014, le barrage de Matar a cessé de fonctionner. Un intense plaidoyer a été mené par les autorités pour sa réhabilisation. "Il a fallu la conscientisation de la femme rurale elle-même qui avait recommandé sa réhabiliation lors de la Journée mondiale de la femme rurale en 2017", a expliqué la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Djallal Ardjoune Khalil.



La réhabilitation du barrage est l'oeuvre du Gouvernement allemand et de l'association Help-Tchad. "Nous voilà aujourd'hui concrétiser un souhait qui va redonner du sourire à toute la communauté du département d'Abougoudam", a ajouté Djallal Ardjoune Khalil.



Selon elle, "cette date du 7 novembre 2019 restera un grand jour dans l'histoire du département d'Abougoudam, en particulier celle du Canton Ouadi Chock, village Matar".