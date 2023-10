Tchad : la rentrée scolaire 2023-2024 est lancée dans la Tandjilé

Une cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire 2023-2024, pour le compte de la province de la Tandjilé, s'est déroulée ce mercredi 04 octobre 2023 à Laï. La cérémonie était présidée par la gouverneure de ladite province, Ildjima Abdraman.



C’est le CEG No 1 de Laï qui a eu l’honneur d’abriter cette cérémonie qui a vu la présence du secrétaire général de l’académie du Sud-Ouest et des différents chefs d’établissements.



Dans son allocution de circonstance, l’inspecteur départemental de l’Education nationale et de la Promotion civique de la Tandjilé Est, Keineng Abdoulaye Joël, a souligné que l’année scolaire 2022-2023 qui vient de s’achever a connu une synergie d’action qui a permis d’obtenir un résultat satisfaisant dans son département.



Cette rentrée scolaire 2023-2024, faut-il le rappeler, est placée sous le thème, « la refondation de l’école tchadienne », cela pour tenir compte des recommandations du Dialogue national inclusif et souverain.



Le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique de la Tandjilé, Djokota Prosper, a souligné que la délégation est à pied d'œuvre, pour relever les multiples défis. Il a saisi l’occasion pour énumérer quelques difficultés, entre autres : la non scolarisation des filles, le manque des moyens roulants, l’insuffisance du personnel qualifié, le manque des matériels didactiques, etc.



Prenant la parole à son tour, le secrétaire général de l'académie du Sud-Ouest, Dr Monglengar Serge a rappelé la devise de Jules Ferry qui dit : « ce n'est pas dans l’école, c’est surtout hors de l’école qu'on pourrait juger ce qu'a valu votre enseignement », avant de s’adresser aux élèves, enseignants, à l’équipe d'encadrement et aux parents, de conserver les qualités qui ont toujours caractérisé leur travail, et à inscrire massivement leurs enfants à l’école.



Officiant la cérémonie, la première autorité de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdraman a déclaré que les cas d'abandon des postes et autres irrégularités qui tenteront de saper le bon déroulement de cette année scolaire 2023-2024, seront sévèrement punis.



Par la même occasion, elle invite les parents à avoir une pensée particulière pour l’éducation des filles, car dit-elle, la déperdition scolaire prend de l’ampleur pour atteindre son point culminant au secondaire. La visite de quelques salles de classes a mis terme à cette cérémonie.



Il faut noter que pour l'année scolaire écoulée, selon les statistiques communiqués par l’Office national des examens et concours du supérieur, lors du CONAM, au baccalauréat, la Tandjilé est 8ème sur les 23 provinces, avec un taux d'admission de 64,44%.