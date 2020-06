Tchad : la réouverture des églises et chapelles envisagée pour la mi-juillet

L'archevêque métropolitain de N'Djamena, Monseigneur Djitangar Goetbé Edmond, a déclaré lundi dans un communiqué, qu'après réflexion et concertation, la réouverture des églises et chapelles est envisagée pour la mi-juillet.



"Nous avons besoin de temps avant de réouvrir nos églises et chapelles", explique Monseigneur Djitangar Goetbé Edmond.



"Nous comprenons que la décisions d'ouvrir les lieux de culte ne signifie pas que le virus est éradiqué et que cette ouverture doit se faire par étapes et avec des précautions à prendre", précise-t-il.



"Nous évêques, avons décidé de nous concerter, de réfléchir et de prier ensemble avant de décider d'une date réaliste pour la reprise des célébrations eucharistiques et de donner des orientations claires qui peuvent aider à la fois nos communautés chrétiennes des villes et des villages."



"La Conférence Episcopale du Tchad se réunira dans quelques jours et à l'issue de cette rencontre, une nouvelle déclaration sera publiée pour bien vous situer", précise le communiqué.



Détails en cours.