Tchad : la répartition des céréales subventionnées fait polémique au département de Kouh-Est

Le Réseau des organisations de la société civile du Logone Oriental (ROSOC) estime que les sacs de céréales subventionnées (riz et maïs), mis à la disposition des populations vulnérables du département de Kouh-Est, n'ont pas été correctement distribués.



En effet, le département de Kouh-Est a reçu en tout 200 sacs, dont 100 sacs de riz de 50 kg et 100 sacs de maïs de 100 kg, pour le compte des populations vulnérables dans trois sous-préfectures, à savoir Bodo Rural, Bédjo et Béti.



Évoquant des détournements de sacs, Mbaïtelsem Betel Esaïe, président du ROSOC, exhorte les autorités provinciales à s'impliquer de plus près pour que ces céréales soient restituées au profit des personnes vulnérables du département de Kouh-Est. Les autorités sous-préfectorales de Bodo, Bédjo et Béti n'ont pas encore réagi à la polémique.