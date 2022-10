Tchad : la réponse de Mahamat Idriss Deby à l'UA et la communauté internationale

"Toutefois, il est jaloux de sa souveraineté. Cette souveraineté exprimée à travers le Dialogue National Inclusif et Souverain devrait être appréciée à sa juste valeur", a ajouté Mahamat Idriss Deby.



Selon lui, "la communauté internationale se doit d’accompagner le Tchad dans sa quête permanente de sécurité et de stabilité tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur de ses frontières, notamment sur les théâtres des opérations de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme".



Le 29 septembre, l'Union africaine (UA) a rendu public une déclaration du Conseil de paix et de sécurité appelant les membres du Conseil militaire de transition à respecter leur engagement de ne pas participer à des élections et de transmettre le pouvoir à des civils à l'issue des 18 mois de transition.



Les chancelleries occidentales ont réagi tour à tour en s'alignant derrière la position de l'UA. L'Union européenne, les ambassades d’Allemagne, d’Espagne, de France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et le département d'État américain ont exprimé leurs inquiétudes quant à certaines résolutions du dialogue national. Les autorités de transition n'ont pas formellement réagi.