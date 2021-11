Tchad : la représentante spéciale de l’UE reçue à la Présidence

En visite de travail au Tchad, la représentante spéciale de l’Union Européenne pour le Sahel, Emmanuela Del Re, a été reçue en audience ce 23 novembre par le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby.



La situation sécuritaire au Sahel, la transition politique au Tchad et l’accompagnement de l’Union Européenne à ce processus, ont constitué l’essentiel des discussions.



Nommée en juin dernier, l’italienne Emmanuela Del Re est la première femme européenne à occuper ce poste et elle pose pour la première fois ses valises au Tchad.



Pour la représentante de l’Union Européenne au Sahel, la lutte contre le terrorisme est commune et doit fédérer les efforts. Les deux parties, Tchad et Union Européenne, ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme.



S’agissant de la transition enclenchée au Tchad, Emmanuela Del Re a réitéré la volonté de l’Union Européenne d'appuyer le processus.