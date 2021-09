Tchad : la reprise de la construction d’une tranchée cernant la capitale inquiète la population

"Le fait de reprendre la construction cette tranchée longue de plusieurs mètres expose dangereusement nos enfants qui risqueraient de perdre leur vie et expose une partie de la population à la merci de l’ennemi. La construction de cette tranchée nous oblige à faire un long contournement avant d’atteindre la ville", affirme un riverain.



"Si une personne âgée tombe dans cette tranchée, il sera pratiquement difficile de l’extraire vivante", renchérit un habitant.



Le projet de construction de cette tranchée qui est scellé depuis plusieurs années et le départ ces derniers jours de plusieurs colonnes de l’armée tchadienne semble augurer un lendemain obscure pour le peuple tchadien qui espère beaucoup de ce dialogue national pour repartir sur une nouvelle base très solide de la démocratie et de l’État de droit.