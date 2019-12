Tchad : la reprise de nombreux travaux d'infrastructures attendue en 2020

En 2020, il est prévu que les dépenses totales d’investissement passent de 313 milliards FCFA à 337 milliards FCFA, "sans compter les chantiers en cours qui seront aussi financés dans le cadre de l’apurement de la dette intérieure", selon le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



A l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas manqué de faire part de leurs inquiétudes sur l'éventuelle reprise des chantiers des routes et d'infrastructures. "Nous pouvons répondre par l'affirmative. Ils vont reprendre parce qu'il y aura la mise en œuvre du paiement de la dette intérieure, et ils vont reprendre parce qu'il y a des crédits qui ont été prévus dans ce budget", a assuré le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Que ce soit le siège de l'Agence tchadienne de presse et d'édition, le Palais de justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances ou encore le projet Tout Numérique, "ces projets démarreront ou bien se termineront en 2020. Les dispositions sont prises", a souligné le ministre. Ce n'est pas tout, le Gouvernement entend prendre en main la question du désenclavement et souhaite relier tous les chefs lieu des provinces, selon des instructions du chef de l'État.



Plusieurs routes devraient être finalisées ou réhabilitées. Il s'agit notamment de : Sarh-Sido, Békolounga-Baikoro, Guélendeng-Bongor, Massakory-Frontière du Niger, Kyabé-Singako, Kélo-Pala, N'Djamena-Dourbali, Ngoura-N'Djamena Bilala, N'Djamena Bilala-Ati, Ati-Oum Hadjer, Abéché-Abou Goulem, Adré-Frontière du Soudan, Massakory-Moussoro, Massakory-Mao, Abéché-Biltine, Kalaït-faya, Kalaït-Fada, Kalaït-Amdjarass, Abéché-Am Zoer, Guéréda-Iriba, Iriba-Amdjarass, Faya-Bardaï, et Ngaoundéré-Touboro-Moundou.



"Les députés ont fait part de leurs préoccupations sur la question du désenclavement. Beaucoup de routes ont déjà repris, d'autres vont suivre. (...) D'autres députés se sont beaucoup préoccupés du désenclavement de certaines provinces. Des instructions ont été données par le chef de l'État aux ministres en charge des infrastructures, de l'économie et des finances afin que des fonds puissent être levés pour que des études puissent être faites pour que tous les chefs-lieux de province soient reliés. J'ai bien suivi les instructions et les ministères sont en train de travailler sur ça. (...) Nous ne disposons pas des études, des instructions ont été données et des fonds vont être progressivement mobilisés pour que tous les chefs-lieux des provinces puissent être reliés. (...) Tout est en chantier, il n'y a pas à s'inquiéter", a précisé Tahir Hamid Nguilin.