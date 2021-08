Tchad : "la reprise des activités académiques n'aura pas lieu", menacent les enseignants-chercheurs

Le Syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur (SYNECS) a informé lundi que la reprise des activités académiques au niveau de l'enseignement supérieur n'aura pas lieu si le Conseil militaire de transition et le gouvernement ne font pas droit aux revendications des enseignants-chercheurs.



"Les arriérés de salaires, des primes et indemnités deviennent récurrents", explique Dr.Guirayo Jérémie, président du bureau exécutif national du SYNECS.



Selon lui, toutes les institutions du supérieur accusent trois mois d'arriérés de salaires, primes et indemnités (juin, juillet, août).