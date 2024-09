Tchad : la réunion annuelle du Directoire des institutions universitaires lancée

Cette réunion, regroupant les responsables des universités, des instituts universitaires et des écoles de formation, a pour objectif de dresser le bilan de l'année académique 2023-2024 pour chaque institution d'enseignement supérieur et de recherche, de proposer des réformes et de donner des orientations de mise en œuvre. Elle vise également à informer et sensibiliser sur les principes de gouvernance universitaire et la gestion des biens publics.



Le ministre Dr. Tom Erdimi a exprimé sa conviction que les institutions peuvent aller plus loin et être plus performantes, afin de répondre aux attentes du gouvernement, des étudiants, du personnel et des entreprises, tout en visant les standards internationaux. Il a ajouté : « En effet, malgré les efforts et les résultats obtenus, il y a encore des points à corriger rapidement, des points d'amélioration continue et des axes de progrès à réaliser. Je pense particulièrement... ».



Le ministre a également déploré certains manquements, tels que l'absence régulière de bilans trimestriels de gestion budgétaire dans certains établissements, ainsi que le manque d'entretien des espaces pédagogiques, scientifiques, administratifs, techniques, sportifs et culturels sur les campus. Les résultats de cette réunion seront d'une grande importance pour la réussite de l'année académique 2024-2025 et pour la poursuite des réformes du ministère de l'Enseignement supérieur.