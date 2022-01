TCHAD Tchad : la revue de presse du 24 au 28 janvier 2022

Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - Yana Abdoulaye - Georges Lawane - 31 Janvier 2022



Pour cette semaine, presque tous les journaux de la place ont fait état des situations inquiétantes et favorables. L’intronisation du chef de canton Bani Halba, dans la province du Ouaddai, meeting du parti le Mouvement national pour le changement au Tchad (MNCT) de Mahamat Lazina et l’annonce de la baise de coût d’internet ont fait l’objet de débats dans les journaux de la semaine.

« L’intronisation d’un chef de canton tourne à un affrontement sanglant », annonce à sa une La Voix. Un soulèvement contre l’intronisation du chef de canton Bani Halba, dans la commune d’Abéché, tourne en un affrontement entre la population et les forces de l’ordre. Le bilan fait état de plusieurs morts, des blessés et arrestations », rapporte La Voix.



« Abéché baigne dans le sang », clame Abba Garde. « La nouvelle annonçant la cérémonie d’intronisation du chef du canton de Bani Halba pour le 29 janvier à la place de l’indépendance d’Abéché a mis la population de cette localité dans tous ses états. Le bilan de la manifestation fait état de plusieurs morts et des blessés ». Pour le journal, cela découle de la mal compréhension. Le canton Arabe Bani Halba est créé depuis 2019 sous feu Maréchal Idriss Déby Itno. Pour des raisons de la maladie à coronavirus, la cérémonie d’intronisation du tout premier chef Bachar Younouss Ahamat a été repoussée. Les représentants de ce canton estiment qu’il est maintenant temps d'organiser cette cérémonie. Dans le même temps, quelques autochtones d’Abeché se sont donnés rendez-vous dans un lycée de la place pour s’organiser à contester l’intronisation de Bachar Younouss Ahamat. Puisque la cérémonie se déroulera à la place de l’indépendance, ils croyaient que celui-ci serait intronisé comme sultan », informe Abba Garde.



« L’État tire sur le peuple », s’exclame Le Pays. « Ce qui s’est passé à Abéché les 24 et 25 janvier montre quel niveau de délinquance a atteint l’État tchadien. Lorsque le peuple ne croit plus aux institutions, il décide de prendre en main son destin et oriente ses choix, parfois sans raison. C’est ce qui explique les émeutes d’Abéché qui ne sont que les conséquences de l’instrumentation des chefferies traditionnelles. Le gouvernement qui hérite du passif de Déby-père doit avoir le courage de trancher pour restaurer la quiétude et le vivre ensemble à Abéché », analyse Le Pays.



Appel du Mouvement national pour le changement au Tchad (MNCT) pour le dialogue national inclusif. Le parti MNCT a tenu son grand meeting le 22 janvier 2022 au stade Omnisports Idriss Mahamat Ouya. À l’occasion, il a lancé un appel à la participation au dialogue national inclusif. « Nous ne sommes pas venus au stade pour faire une démonstration de force mais nous y sommes avec un message à adresser au peuple tchadien. Un message de paix, rien que la paix pour notre cher et beau pays le Tchad. Notre vœu le plus ardent est que ce dialogue national inclusif soit un succès, qu’il offre un cadre idéal aux tchadiens de parler à cœur ouvert, d’aplanir les divergences et d’enterrer définitivement la hache de guerre afin de s’orienter vers le développement socioéconomique durable », a lancé dans les colonnes de N’Djamena le président du MNCT, Mahamat Lazina.



« La danse du ventre de Mahamat Lazina », trouve Abba Garde. « Le président du parti MNCT et l'actuel ministre de l’Environnement, Mahamat Ahmat Lazina, a organisé en grande pompe un meeting au stade Omnisports Idriss Mahamat Ouya le 22 janvier pour mobiliser les tchadiens pour le dialogue national inclusif qui se pointe à l’horizon. Par un coup de tête, Lazina déclare la guerre à ses camarades de l’opposition », analyse Abba Garde.



« Mahamat Lazina, le spectacle et la réalité », ajoute Le Pays.



Pour le potentiel, le meeting du parti MNCT est une mise en scène. « Mahamat Ahmat Lazina, cet ancien opposant qui a retourné sa veste croyait damer le pion aux Transformateurs en remplissant lui aussi le stade omnisports Idriss Mahamat Ouya mais la mise en scène qui s’est déroulée le 22 janvier dernier, sous prétexte de mobiliser les tchadiens au dialogue national inclusif, ne pourrait berner le président Mahamat Idriss Déby Itno qui dirige la transition », constate Le Potentiel.



La baisse du coût d'Internet : « vers un accès illimité à l’Internet », nous rapporte Le Potentiel. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a pris un arrêté portant exonération d’importation des téléphones, ordinateurs et tablettes. Cette décision (...) qui atteste du plaidoyer pour faciliter l’accès à Internet a eu un écho favorable », indique Le Potentiel.



« Le PCMT annonce une réduction de 30% du coût d’Internet », ajoute La Voix. « Le 22 janvier dernier, la coalition des internautes tchadiens a battue le pavé pour exprimer son ras-le-bol contre le coût élevé de la connexion à Internet et la piètre qualité de service qu’offre les compagnies téléphoniques au Tchad. Leur grogne a fini par porter ses fruits. Le gouvernement du CMT a réagi promptement en demandant et obtenant de Tigo et Airtel la réduction de 30% pour le bonheur de ces mécontents », note le journal.





