Tchad : la ruée vers le grand marché de N'Djamena à l'approche de l'Aïd El-Fitr

À l'approche de la fête marquant la fin du Ramadan, c'est l'affluence vers le grand marché de N'Djamena depuis sa réouverture. Toutefois, pas question de mettre de côté les gestes barrières contre la Covid-19. Les citoyens se ruent sur des bénévoles qui distribuent des masques gratuitement ou aspergent du gel hydroalcoolique dans les mains avant de pénétrer au sein du marché.



En mois d'une heure de temps, des bénévoles de l'association Al-Safa pour le développement et l'action humanitaire ont distribué vendredi plus de 2000 masques. L'opération a eu lieu aux abords du grand marché, juste derrière la grande mosquée Roi Fayçal.



Les citoyens qui ont eu l'occasion de s'y rendre en cette matinée du vendredi, ont également bénéficié de messages de sensibilisation, particulièrement sur la distanciation sociale. Car c'est l'une des conditions de la mairie pour préserver cette mesure d'allègement. Au cas contraire, "retour à la case départ", avec une éventuelle fermeture du marché.



Le Président de cette organisation, Abdraman Nahar Sougoumi, explique que cette opération permet de soutenir la population qui n'a pas forcément la possibilité d'acheter un masque.



Il assure que l'opération ne s'arrêtera pas au grand marché, et invite les bonnes volontés à se joindre à eux.