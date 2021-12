Tchad : la saison sportive 2021-2022 lancée dans la Tandjilé

Tout a commencé par le défilé des différentes disciplines sportives à savoir : le volleyball, le basketball, le handball, les arts martiaux, la boxe et le football.



Dans son intervention, le délégué de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Fanzouné Patalet Sylvestre, a fait le bilan des activités sportives réalisées au cours de l'année écoulée. Il a indiqué que le sport unit le peuple.



Fanzouné Patalet Sylvestre a invité les jeunes sportifs à cultiver l'esprit du faire-play tout au long de cette saison sportive.



Lançant officiellement les activités des différentes disciplines sportives, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a rappelé à l'assistance que la province était autrefois le fief du sport tchadien. Elle a aujourd'hui perdue ses lettres de noblesses, a-t-il ajouté.



Le gouverneur a exhorté les opérateurs économiques, les ONG et les personnes de bonne volonté à sponsoriser les activités des différentes disciplines sportives pour le développement du sport dans la Tandjilé partant le pays tout entier.



La remise des médailles aux gagnants de la province, lors des compétitions nationales, a mis un terme à la cérémonie de lancement de la saison sportive 2021-2022.