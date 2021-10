Tchad : la santé mentale, un sujet tabou et négligé

Les statistiques de l'OMS montrent que 154 millions de personnes dans le monde souffriraient de dépressions, ce qui est une forme de maladie mentale.



Au Tchad, d'après les données collectées à partir des registres de la santé mentale de N'Djamena, la tranche d'âge la plus touchée varie entre 19 et 30 ans avec 732 cas, soit 38,7%.



Le coordinateur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Tchad, Dr. Hani Fares, souligne que la santé mentale a toujours été un tabou et négligée dans la communauté et au lieu de travail, alors qu'elle est à la base de la santé elle-même car il n'y a de santé sans la santé mentale.