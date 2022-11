Tchad : la santé sexuelle et reproductive enseignée aux tout-petits

Après après expliqué sans langue de bois la santé sexuelle et reproductive aux élèves du lycée de Diguel-Est II, les volontaires du Mouvement d'action des jeunes (MAJ) ont réitéré le 14 novembre l'enseignement à l'école Shalom de Walia dans le 9ème arrondissement de la capitale.



Les élèves ont reçu, comme dans les précédents établissements scolaires, des enseignements sur les grossesses non désirées, les IST, l'hygiène menstruelle. Les filles particulièrement ont reçu des garnitures. L'usage leur a été montré. Bandé, 14 ans en classe de CM2 se dit prête à les utiliser à ses premières règles. Amandine, 15 ans, les utilisera "correctement". Elle ne se mariera pas avant 18 pour éviter la fistule, "maladie de l'urine et de kaka qui sortent en même temps". Weidoulgué aussi adolescent quant à lui, utilisera les préservatifs au moment opportun "pour éviter le SIDA ou d'enceinter les filles ses gens".