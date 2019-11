Tchad : la scolarisation des filles au centre d'une campagne à Oum Hadjer

La coordination des organisations de la société civile pour le développement du Batha-Est a organisé ce dimanche dans la commune de Oum Hadjer, une campagne de sensibilisation en faveur de la scolarisation des filles avec comme slogan : « Allez les filles ! L'éducation pour chaque enfant ».



L'évènement a regroupé cinq quartiers de la section n°2 de la commune d'Oum Hadjer, et a vu la présence de plus de 600 participants, notamment des chefs de quartier.



"Chaque enfant a le droit d'être éduqué", rappelle la coordination qui se félicite des efforts des uns et des autres pour relever les défis.



La cérémonie a pris fin avec une photo de famille.