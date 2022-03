Tchad : la scolarisation des filles et le maintien à l'école, un défi commun

La conférence a été présentée par la doctorante Roumane Moukhtar Moussa, enseignante chercheuse à l'Institut national des sciences techniques d´Abéché (INSTA). Plusieurs femmes leaders et filles représentantes des organisations féminines y ont pris part.



La paneliste Dr. Roumane Moukhtar Moussa a évoqué plusieurs points qui empêchent les filles de poursuivre les études le plus longtemps possible. Elle a relevé plusieurs facteurs qui entravent l'épanouissement des jeunes filles, notamment le mariage précoce et la non scolarisation des filles par leurs parents.



D'après Dr. Roumane Moukhtar Moussa, la fille a la même faculté intellectuelle que le garçon. Elle a donc le droit d'être scolarisée et d'avoir le privilège puis la chance de servir son pays. La paneliste a exhorté les participantes à vulgariser le message reçu à leurs parents et aux autres personnes qui empêchent la scolarisation des filles. Elle a appelé le gouvernement à faire en sorte que le taux des filles scolarisées soit élevé, autant que celui des garçons.



La chargée des affaires extérieures adjointe de l'association, Hapsita Moussa Djaffi, a relevé que la conférence s'inscrit dans leur plan d'action et marque une contribution pour la SENAFET.



Pour sa part, la trésorière adjointe de l'association, Nazira Béchir, a indiqué qu'à travers ce thème, l'association veut sensibiliser les parents afin d'envoyer massivement les filles à l'école et favoriser leur maintien.



Les participantes ont exprimé leur gratitude et se sont engagées à passer le message aux autres.