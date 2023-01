Tchad : la secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports en déplacement au Kanem

La secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et à l’Entrepreneuriat, Mme Fatimé Boukar Kosseï, se trouve au Kanem, accompagnée d'une délégation. Elle est arrivée ce 5 janvier à Mao, chef-lieu de la province.



La délégation composée notamment du conseiller national, Abakar Mahamat Abdramane et d'artistes a été accueillie à la sortie Sud de Mao par le gouverneur du Kanem, le général Brahim Seïd Mahamat.



Aussitôt arrivée, la secrétaire d'État Fatimé Boukar Kossei a rencontré toutes les couches de la province. L'objectif est de sensibiliser la population sur l'éducation des enfants, surtout celle des filles, la paix, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble. La délégation poursuivra sa mission dans quelques localités de la province pendant quatre jours.



La secrétaire d'État rencontrera les jeunes et les autres corporations pour discuter des problèmes qui minent la province.