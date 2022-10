Tchad : la secrétaire d'État à la Justice, Bourkou Louise, a pris fonction

La secrétaire d'État à la Justice et aux Droits humains, Bourkou Louise Ngaradoumri, a pris fonction ce 18 octobre. Elle a été installée par Mahamat Ahmad Alhabo, ministre de la Justice, garde des sceaux.



"Il appartient dès à présent à ces deux responsables de s'atteler à la refondation de cette institution tant décriée au cours du dialogue national inclusif et souverain, dont les conclusions ont conduit à la mise en place d'un gouvernement de transition de 24 mois", indique le département ministériel.



Le cahier des charges de la transition prévoit au titre du fonctionnement de la justice, de poursuivre la réforme du système judiciaire conformément aux résolutions et recomandations du dialogue national inclusif et souverain et d'améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire.