Tchad : la secrétaire d'État à la santé visite des hôpitaux dans la province de Sila

La secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention, Mme Zenab Moussa Bechir, est arrivée à Goz-Beida, chef-lieu de la province, le 10 mai. Immédiatement après son arrivée, Mme Zenab Moussa Bechir a visité le chantier de l'hôpital provincial de Goz-Beida avec le gouverneur, des conseillers nationaux et d'anciens députés.



Après la visite, la secrétaire d'État et sa délégation se sont rendues à l'hôpital central de Goz-Beida, où ils ont visité différents services. La conseillère nationale, Mme Khalia Sakhayroun Ahmat, première vice-présidente de la commission santé et affaires sociales à l'assemblée, a prodigué des conseils aux patients et a demandé aux femmes de sensibiliser leur entourage contre le travail forcé des mineurs.



Pour sa part, la secrétaire d'État à la Santé Publique et à la Prévention, Mme Zenab Moussa Bechir, a précisé que la santé de la population reste l'une des priorités du président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno.