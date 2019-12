Tchad : la sécurité dans les bus de transport est-elle adaptée ?

La sécurité des personnes et de leurs biens est garantie par l'État. Cependant, la population n'est-elle pas appelée à travailler en symbiose avec les autorités compétentes du pays, tout en apportant sa part de contribution pour la bonne marche de la société ?



L'appel à la vigilance -dans ce monde confronté à de multiples problèmes- devrait être l'ultime mot d'ordre de tous les tchadiens. Dans ce jeu, aucun citoyen ne peut rester indifférent. Nous devons nous unir et faire recours à notre devise qui rappelle l'unité nationale afin de dénoncer les personnes suspectes aux agents de sécurité les plus proches.



Ce devoir de vigilance concerne également le secteur des transports, particulièrement les bus de voyages. Les agences de voyage sont à majorité détenues par des responsables et grands commerçants tchadiens. Envers qui peut se plaindre le bas peuple lorsque le cercle est connu de tous ? Pourtant, des questions légitimes se posent ; nos agences de voyages de la place répondent-elles aux exigences sécuritaires ? Le laisser-faire et le laisser-aller qui gagnent le monde du transport au Tchad tendent à démontrer le contraire. Des pratiques néfastes persistent au vu et au su des autorités. Il revient au citoyen lambda d'être exigeant pour que sa sécurité soit garantie.



Le voyage ne se limite pas à payer le prix du transport fixé par la compagnie afin d'être enregistré dans le registre des passagers. Ni à mettre sa ceinture de sécurité pour éviter le pire en cas d'accident. Vaut mieux prévenir que guérir, a-t-on coutume de dire. Il est aberrant de constater qu'en plein trajet, certains conducteurs de bus prennent des clients en cours de route pour les entasser dans le couloir de passage. Il est légitime de se demander : qui sont-ils ? d'où viennent-ils ? ne sont-ils pas des suspects ? À chacun de méditer sur ces interrogations pour lever l'équivoque.



De nos jours, la confiance est quasiment impossible pour la simple et bonne raison que les personnes de mauvaise foi sont répandues dans les États du G5 Sahel. Par conséquent, les passagers doivent refuser catégoriquement l'embarquement de certains clients qui pointent au cours de la route et non au parking de voyage.



Ces conducteurs qui sont en connivence avec les convoyeurs pour s'enrichir sur le dos du propriétaire de la compagnie, sans penser à la sécurité des passagers, devront faire appel à leur conscience pour arrêter ce phénomène.



Pour l'harmonie sociale au sein de sa population, il serait judicieux que l'État renforce le contrôle de toutes les entreprises de voyages et met en demeure certains chauffeurs ou convoyeurs véreux qui ne pensent pas à la sécurité des personnes. Ceux qui foulent au pied les lois de la République doivent être suspendus car, comme l'a rappelé mercredi la Police nationale à l'occasion de la fête de Noël, la vigilance doit être accrue, la menace terroriste étant toujours présente.