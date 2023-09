Tchad : la sécurité des personnes au cœur d'une réunion à Mao

En ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens, le gouverneur a exhorté les forces de l'ordre à redoubler d'efforts pour appréhender tous ceux qui mettent en danger la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il a souligné que cette sécurité est la responsabilité du gouvernement. En ce qui concerne les vols et les trafics, le gouverneur a appelé la population à signaler toute personne suspecte aux forces de l'ordre. En ce qui concerne la question de la restauration des frontières, les patrouilles ont été encouragées à maintenir leur vigilance.



Le gouverneur a conclu en exprimant sa gratitude envers les forces de l'ordre pour leur engagement dans cette mission cruciale, tout en les encourageant à intensifier leurs efforts pour garantir la sécurité de la province.