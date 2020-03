Tchad : la semaine de la femme lancée en grande pompe à Gagal

C'est parti depuis ce dimanche matin pour les festivités marquant la Semaine nationale de la femme tchadienne SENAFET -couplée à la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain (SENAFET/JIF 2020)- dans le Mayo Kebbi Ouest . Le département de Gagal est à l'honneur cette année.



Le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest Adoum Forteye Amadou a ouvert le bal de la semaine des femmes, en présence d'un millier de personnes à la Place de l'Indépendance du département de Gagal.



Les préfets, les sous-préfets et les organisations des femmes de toutes corporations ont effectué le déplacement à Gagal.



Les femmes qui sont les actrices incontournables du développement doivent être accompagnées dans toutes les initiatives, indique le préfet de Gagal Ahmat Djibrine Béchir à l'entame de la cérémonie.



La présidente active de la SENAFET 2020 dans le Mayo Kebbi Ouest, Kandibe Louise, souligne que des activités de brassage, des formations mais aussi et surtout des partages d'expériences entre les femmes de divers horizons auront lieu.



Elle demande aux hommes de laisser champ libre aux femmes afin de faire vivre la foire installée à la Place de l'Indépendance de Gagal.



Le thème de cette édition qui est "genre, enjeux et perspectives" vise à promouvoir l'autonomisation et l'émancipation de la femme, souligne le premier responsable du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou.



Pour lui, la femme est la clé de la sécurité et gage de la quiétude.



Par ailleurs, il lance un appel à la population afin de collaborer avec les forces de défenses et de sécurité.



Il annonce que la SENAFET/JIF 2021 se déroulera à Lagon dans le département de El-Ouaya.



La visite de la foire et des stands a constitué le terminus de la cérémonie à Gagal.