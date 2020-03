Tchad : la semaine internationale de la francophonie lancée à Moundou

"Compte tenu de la richesse du programme, j'invite la population en général et les jeunes en particulier à profiter des différents jeux concours et conférences débats pour améliorer leurs connaissances", a conclu le secrétaire général du département.



Plusieurs activités dont le concours de dictée, des jeux concours, la projection des documentaires, des formations et des conférences débats sont prévues tout au long de cette semaine. Elle s'achèvera le 20 mars prochain avec la célébration de la 50ème édition de la Journée internationale de la francophonie, placée sous le thème : "Au fil de l'eau".