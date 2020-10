Tchad : la sensibilisation pour le recensement électoral s'intensifie au Batha Ouest

Dans le cadre de la révision du fichier électoral, le comité départemental de sensibilisation au Batha Ouest a séjourné à Lamka, une localité située à 17 km d'Ati, pour sensibiliser la population et constater l'évolution des activités d'enrôlement de la population.



La mission, conduite par le préfet du département du Batha Ouest, s'est déroulée en présence de deux sous-préfets, des chefs de cantons et de la société civile.



Les personnes concernées par le recensement sont notamment les nouveaux électeurs, les majeurs non inscrits en 2015, les personnes ayant changé d'adresse, les déplacés de guerre, les réfugiés de retour dans leur circonscription électorale, et tout citoyen ayant recouvré le droit électoral.



Le préfet du département de Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, par ailleurs présidente du comité départemental de sensibilisation sur le fichier électoral, explique qu'un fichier a été élaboré pour les élections présidentielles de 2016. "Quatre ans après et avant la prochaine élection présidentielle, il est nécessaire de réviser le fichier électoral pour prendre en compte les tchadiens qui ont obtenu l'âge de la majorité, obtenu la nationalité tchadienne ou changé de domicile entre temps, etc", selon elle.



Le préfet demande aux femmes commerçantes et aux commerçants de sortir massivement pour se faire recenser. Fatimé Boukar Kosseï lance un appel solennel à adhérer à la chose citoyenne et exhorte la population de Lamka à en profiter au maximum pour se faire enrôler. "La carte d'électeur est notre seule arme de libération", assure-t-elle.



Au cours du déplacement, les différents responsables ont réitéré leur engagement à accompagner la sensibilisation et l'information de la population pour la réussite du processus de révision du fichier électoral qui se déroule du 1er au 20 octobre 2020.