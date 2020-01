Tchad : la sensibilisation sur la cohabitation se poursuit au Sila

Le préfet d'Adé, Abdelkerim Tahir, a effectué lundi une large tournée de sensibilisation dans sa circonscription administrative, sous-préfecture du département de Kimiti dans la province de Sila.



L'objectif de son déplacement visait à livrer un message sensibilisation à la population, axé sur la cohésion sociale et la paix.



Le préfet s'est rendu dans plusieurs localités de la zone.



Le gouverneur de Sila à Tissi



Cette semaine, le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi, s'est rendu à Tissi où il a tenu un meeting avec la population.



Le gouverneur a insisté sur la notion de paix et de cohabitation pacifique, rappelant qu'il s'est passé des évènements d'une extrême gravité dans la province, atténués par l'instauration de l'état d'urgence.



Il a rappelé l'importance du désarmement et de la pleine collaboration entre le civils et les forces de défense et de sécurité.



Kedallah Younous Hamidi s'est également entretenu avec les forces de défense et de sécurité de la localité.