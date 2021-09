Tchad : la série C arabe s'impose au baccalauréat 2021

La série C arabe affiche le meilleur pourcentage de réussite aux épreuves du baccalauréat de la session 2021. Sur 43 candidats, 37 ont décroché leur baccalauréat, soit un pourcentage de 86,05%.



Elle est suive de la série G3 avec 86 admis sur 106 (81,13%), puis la série G2 (865 admis sur 1120, soit 77,23%) et la série A bilingue avec 103 admis sur 136 candidats (75,74%).



En série C francophone, sur les 777 candidats, 527 sont admis (67,82%).



Cette année, deux candidats arabophones ont obtenu les mentions "Excellent".