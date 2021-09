Tchad : la sérigraphie, un métier qui est d'actualité

La décoration des t-shirts, banderoles, casquettes et autres moyens de communication est l'œuvre d'un artiste sérigraphe. Cette activité s'apparente à de l'art plastique. Elle est surtout d'actualité avec le taux de chômage au Tchad lorsqu'elle est associée à l'informatique.



"Les impressions de t-shirts sont liées à l'art plastique. Il faut savoir utiliser certains logiciels et savoir faire le design, les appliquer sur les t-shirts, polos, casquettes, selon le besoin de la clientèle", explique Ndjekando Anicet, artiste sérigraphe.



Pour avoir une bonne réalisation, l'artiste doit faire preuve de créativité pour proposer des choses qui peuvent attirer la clientèle et apporter quelque chose de positif. "La sérigraphie peut servir, à condition que la personne aime ce travail. Elle permet de se distinguer si l’on est intéressé et l’on veut vraiment en faire comme métier", souligne Anicet.



Tout travail d'un sérigraphe commence par son engagement pour la chose, la maîtrise de la machine et la connaissance de Publisher, un logiciel spécialement utilisé pour la sérigraphie, ou Photoshop ainsi que d'autres applications. "Le sérigraphe est celui qui crée lui-même ses propres marques et écrits. Il les illustre par les images ou les textes en utilisant les polices de son choix pour passer son message", renchérit Ndjekando Anicet.



Selon lui, la sérigraphie est un métier complémentaire à la reluire. L'investissement dans la sérigraphie est bénéfique selon l'artiste. “Au-delà de son statut, ce sont ses réalisations qui feront parler de lui. Le sérigraphie n'a pas besoin d'aller ouvrir quoi que ce soit, il peut être sur place, avoir un téléphone android, avec les applications adaptées au système", poursuit l'artiste. Il appelle la jeunesse à briser le tabou afin de s’affirmer à travers un métier.