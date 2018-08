Tchad : la session criminelle spéciale prend fin avec deux acquittements

La deuxième session criminelle spéciale s’est achevée ce mercredi 29 août à N'Djamena. La Cour a statué sur les 3 dossiers qui concernaient 12 personnes inculpées. Après comparution, deux personnes ont été acquittées au bénéfice du doute.



La session criminelle s'était ouverte ce lundi 27 août à la Cour suprême, en présence du ministre de la Justice, du président de la Cour suprême et de membres du corps judiciaire.



Parmi les différentes affaires, la première, jugée lundi dernier, est liée à l'assassinat d'une commerçante de nationalité chinoise à N'Djamena le 15 juin dernier. Les quatre coaccusés qui ont reconnus les faits et la préméditation, ont été condamnés à la peine de mort pour actes de terrorisme et complicité de terrorisme.