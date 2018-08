Tchad : la signature d’un ministre falsifiée pour un retrait de plus de 1 milliard FCFA

Le Ministre des Finances et du Budget du Tchad, Issa Abdelmahmoud a déposé une plainte contre X à la direction de la Police judiciaire vendredi dernier, pour falsification de sa signature et de son annotation sur un ordre de virement d'un montant de 1,5 milliard Francs CFA. Les fonds sont destinés à payer la Centrale Pharmaceutique d'Achat (CPA), d'après une source policière.



D'après cette même source, le ministre Issa Abdelmahmoud s'est de nouveau rendu samedi dernier à la direction de la police judiciaire de son propre gré pour donner sa version dans le cadre d’une audition libre, arguant que l'original de l'ordre de virement d'un montant de 1,5 milliard Francs CFA se trouve dans son bureau. Selon lui, une tierce personne s'est servie d'une copie non originale de l'ordre de virement pour usurper son annotation, avant d'engager la procédure de retrait de l'argent à la banque.



Le ministre est intervenu pour bloquer le retrait de l'argent qui allait être effectué avec la fausse annotation sur l'ordre de virement. Il a immédiatement déposé une plainte contre X, d'après une source proche de l'enquête.