Tchad : la situation dégénère à Abéché, au moins un blessé

Au moins une personne a été blessée ce samedi à Abéché dans des heurts entre jeunes manifestants et la police.



Une manifestation a été organisée par des jeunes de la ville d'Abéché au quartier Djatinié, en soutien au sultan déchu Mahamat Ourada II.



Le domicile d'un proche du sultan et le bureau du Sultanat ont été incendiés.



Un important dispositif de sécurité a été déployé autour du nouveau sultan.



Le président du comité d'organisation de l'intronisation, Ahmat Mahamat Bachir, a demandé samedi au sultan Chérif Abdelhadi Mahdi d'être un homme rassembleur, à l'écoute des populations, patient et objectif dans la prise de décision.