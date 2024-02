Tchad : la situation humanitaire du Lac dévoilée par le ministère de l’Action sociale

Ce vendredi 16 février 2024, le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires a organisé une séance de briefing avec les partenaires de l'équipe humanitaire pays, à l'hôtel ‹‹la Résidence ››, à Ndjamena.



Cette séance de briefing, organisée conjointement avec la coordinatrice humanitaire et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad découle de la mission effectuée le 02 février 2024 dans la province du Lac, suite aux inondations fluviales ayant occasionné le déplacement de plus de 9500 personnes. Le problème d'insécurité alimentaire et sanitaire a ainsi été mis au centre des préoccupations.



Pour la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Mme Fatimé Boukar Kossei, cette réunion offre l'occasion de trouver des voies et moyens, pour améliorer l'assistance aux personnes affectées par les inondations fluviales au Lac, et en même temps, de discuter des entraves qui impactent la capacité des acteurs à apporter une assistance digne et à temps réel.



Quant au coordinateur humanitaire, Dr Yaflo Ouattara, ils ont déjà perdu assez de temps, alors que la crise des inondations perdure depuis plus de deux mois.



Au cours de la mission dans le Lac, plusieurs besoins prioritaires ont été identifiés tels que : l'accès à l'emploi par les jeunes car 39% des jeunes de la localité sans emplois ; le problème de rapatriement volontaire ; un besoin de construction de 4550 abris durables, les abris existants étant construits depuis 2015 et dans un état de dégradation ; promotion des solutions durables pour des personnes déplacées de force.



Il faut noter que cette réunion a vu la présence du ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdel-Madjid Abderahim Mahamat, du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale.