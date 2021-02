Tchad : la société "Djamous et Fils" à la rescousse des enfants à la rue

Le PDG de la société Djamous et Fils, Sadick Mahamat Djamous, indique que sa structure va continuer à aider les enfants démunis. Il appelle les ONG, les personnes de bonne volonté et les entreprises à emboîter le pas. « Il faut qu’on arrête d’employer le terme « enfants de la rue ». La rue n’a pas des enfants. Ces enfants ont été abandonnés par leurs parents. Je suis là c’est pour aider améliorer les conditions de vie de ces enfants », a affirmé le PDG de la société Djamous et Fils.



Sadick Mahamat Djamous exhorte les parents à ne pas abandonner leurs enfants à la rue. « On prendra en charge tout enfant abandonné », conclut-il.