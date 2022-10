TCHAD Tchad : la société civile appelle à créer une Haute autorité spécialisée dans la gestion des conflits

4 Octobre 2022



N'Djamena - Des organisations de la société civile ont appelé ce 4 octobre toutes les communautés à promouvoir et privilégier le dialogue. Elles suggèrent la création d'une Haute autorité nationale spécialisée dans la gestion des conflits et l'élaboration des stratégies appropriées afin que la sécurité, la paix et la stabilité prévalent dans tout le pays.

Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, la ligue tchadienne de règlement des conflits, l’Union Générale des institutions de soutien de la Langue Arabe au Tchad, le Point Focal du Réseau des Organisations de la Société Civile du Bassin du Lac Tchad (regroupant 30 associations), les prêcheurs de la paix et le Cadre des sociologues tchadiens s'inquiètent de la recrudescence des conflits communautaires sanglants au Tchad et proposent des actions.



"C’est avec beaucoup d'inquiétude et de tristesse que nous suivons depuis un certain temps la recrudescence de la violence intercommunautaire. Le Tchad n’a jamais vécu une recrudescence aussi exagérée de violence qui oppose des communautés ayant vécu autrefois dans une parfaite harmonie. Du sud au nord, de l’est à l’ouest, le pays s’embrase et s’enfonce dans cette nouvelle logique de violence tribale. Après Kyabé, au sud du pays, c’est aujourd’hui, les événements sanglants et tragiques de nature tribale entre agriculteurs et nomades, qui ont eu lieu au centre du pays, plus précisément aux alentours de Mangalmé, qui ont coûté la vie à des dizaines de citoyens des deux côtés", indique le chargé de communication et de suivi, Koyabé Narcisse Barka.





Les organisations condamnent et dénoncent toutes sortes de violences. Elles appellent toutes les parties au calme et à la retenue, au retour à la vie normale et à la coexistence pacifique entre toutes les composantes sociales dans un pays connu depuis l'Antiquité par le brassage et la fusion des différentes tribus.



Elles appellent également les autorités compétentes à déployer davantage d'efforts pour maintenir et renforcer la sécurité et la stabilité, à punir les auteurs et les instigateurs de division et de déstabilisation dont certains exploitent les médias sociaux, et à traduire en justice toutes les personnes impliquées dans ces crimes. En plus de s'attaquer aux causes qui conduisent toujours à des conflits entre agriculteurs et nomades, en plaçant des panneaux clairs séparant les lieux désignés pour l'agriculture et les lieux désignés pour le passage des bergers, et leurs lieux de pâturage, avec l'élaboration de lois dissuasives pour traiter les cas des abus qui se produisent entre les deux parties.



La récurrence de ces événements et conflits tribaux dans un certain nombre de régions du pays indique la possibilité d'un plan de certains pour semer la discorde et déstabiliser la sécurité dans le pays, ce qui exige des autorités de sécurité qu'elles soient extrêmement vigilantes, prudentes.



Les organisations civiles participant à cette conférence de presse appellent toutes les communautés à promouvoir et privilégier le dialogue, à discuter de ces événements de manière sérieuse, objective et impartiale, afin de jeter des bases solides et les mécanismes pratiques pour résoudre ces problèmes sociaux afin d'assurer l'achèvement de la réconciliation nationale entre tous les citoyens.



Elles suggèrent la création d'une Haute autorité nationale spécialisée dans la gestion des conflits et l'élaboration des stratégies appropriées afin que la sécurité, la paix et la stabilité prévalent dans tout le pays.



Comme étape pratique de leur part, elles annoncent le lancement d'un projet de sensibilisation sur le terrain intitulé : (Caravane de la paix) dans le but d'aller sur le terrain et de communiquer avec les gens pour sensibiliser de l'importance de la paix et de la coexistence entre toutes les composantes du peuple tchadien, dont les préparatifs ont déjà commencé.





