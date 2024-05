Tchad : la société civile applaudit "le succès du scrutin et le bon civisme de la population"

La coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Tchad (COSCET) a organisé un point de presse ce samedi 11 mai 2024 à la Maison des Médias du Tchad. Le thème abordé était "le succès du scrutin et le bon civisme de la population tchadienne".



Lors de cet événement, le coordonnateur de la coalition, Idriss Moussa, a déclaré : "Nous profitons de ce point de presse pour féliciter Mahamat Idriss Deby Itno pour sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Nous tenons également à témoigner de la sérénité avec laquelle l'ANGE a travaillé, en garantissant transparence et satisfaction totale."



Pour rappel, la COSCET est une association qui regroupe plusieurs organisations de jeunes, dirigée par des jeunes leaders engagés pour la solidarité et le développement du Tchad.