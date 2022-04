Tchad : la société civile de Biltine, Mongo et Abéché mutualise les efforts dans le plaidoyer sectoriel

Une quinzaine de participants dont des enseignants chercheurs et des représentants des organisations de la société civile venus de Biltine, Mongo et Abéché ont pris part à ces assises de quatre jours.



L'atelier a été organisé dans le cadre du projet d'appui aux organisations de la société civile (PASOC) en vue d'amener les acteurs des différents secteurs à mutualiser leurs efforts dans le domaine du plaidoyer.



Le coordinateur du projet PASOC a relevé que cette session fait suite à un premier atelier organisé en 2021 visant à faire un plaidoyer sectoriel entre les enseignants chercheurs et les représentants des organisations de la société civile en vue de consolider leurs efforts en terme d'orientation et de perfectionnement du plaidoyer.



Ce plaidoyer sectoriel regroupe le secteur de la santé, de l'éducation et le secteur alimentaire. Selon le coordinateur du projet, Bakhit Youssouf Idriss, pour un bon plaidoyer, il faut une certaine organisation qui se veut inclusive surtout avec les acteurs de la société civile.



Il a également précisé que cette session de formation a ciblé trois grandes villes du pays où sont implantées des universités, avec la présence massive des organisations de la société civile. Ces villes sont N'djamena, Moundou et Abéché.



Bakhit Youssouf Idriss a enfin indiqué que chaque formation a été précédée d'un atelier qui vise à identifier les besoins thématiques entre les acteurs concernés.