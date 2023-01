Tchad : la société civile de Moundou consultée sur la création de zones économiques spéciales

Il a invité les participants à faire preuve de discipline d’apporter des idées constructives afin que des solutions soient trouvées au profit des victimes. Il a été appuyé par le secrétaire général de la plateforme Maitre Ndilhornom Osée qui a demandé aux participant d’accorder leur violons pour prouver aux yeux du monde que les fils du Logone Occidental sont capable de s’asseoir, de discuter et de s’accorder sur un compromis.



Les participants ont tour à tour exposé leurs points de vue et appréciations sur l’implantation de cette zone économique. Il en ressort des différentes interventions que le projet en lui-même n’est pas mauvais, mais que les populations et surtout les victimes ne sont pas informées et sensibilisées sur ses enjeux et ses retombés pour la province en termes d’économie. Certain s’interrogent sur le sort des personnes qui seront expropriées.



Dans une déclaration commune dite par un des leurs, les chefs de cantons de la province du Logone Occidental disent soutenir ce projet de développement qui permettra d’absorber le chômage des jeunes de la province. Les participants prévoient une prochaine rencontre afin d’approfondir les idées.